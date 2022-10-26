Памятник Потёмкину временно вывезли из Херсона
Херсон, 26 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Памятник основателю Херсона Григорию Потёмкину вывезли из города в целях обеспечения безопасности монумента.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
Решение о вывозе памятника было принято из-за постоянных обстрелов Херсона со стороны ВСУ, которые угрожают его сохранности, пишет Readovka.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Херсона вывезли также памятники флотоводцу Ушакову и полководцу Суворову. Власти сообщили, что памятники вернут на место, когда опасность для них минует.