* запрещённая в России организация

Магас, 26 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Четверо жителей Ингушетии обвиняются в участии в деятельности террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемые в течение 2020–2021 годов оказывали содействие в тайном передвижении по республике находившихся в розыске членов экстремистского сообщества, а также в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств.

U.S. Navy Антитеррор

Следствие по делу Арби Батаева, Адама и Тимура Кодзоевых и Ирисхана Мерешкова завершено. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного приговора и передачи на рассмотрение в Южный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что подсудимые, являясь членами террористической организации и незаконного вооружённого формирования, «обеспечили скрытое перемещение разыскиваемых соучастников, в том числе впоследствии ликвидированного Юсупа Бунгуева». Злоумышленники также предоставили жилье для тайного проживания боевиков и обеспечили сохранность вооружения, предназначенного для ведения террористической деятельности.

В настоящее время в суде уже рассматривается дело четверых боевиков, которым оказывали пособническую помощь фигуранты нынешнего уголовного дела.