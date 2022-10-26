Казань, , 09:39 — REGNUM В Татарии бывшего сотрудника структурного подразделения ОАО «РЖД» обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом 26 октября сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с 2019 по 2021 год заместитель начальника депо «Юдино» выписывал премии трем подчиненным работникам. Злоумышленник, пользуясь служебным положением, требовал передать ему большую часть их премии для хозяйственных нужд депо. Полученные деньги замначальника присваивал и тратил на свои нужды. Обманом он завладел денежными средствами в сумме более 90 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии группу железнодорожников обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. В период 2018 и 2019 годов они похитили у железной дороги более 900 тыс. рублей путем оформления фиктивных договоров с лицами, фактически не выполнявшими свои трудовые обязанности.

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