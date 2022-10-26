Кишинёв, 26 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Граждане Молдавии могут не надеяться, что власти страны пойдут на переговоры с Газпромом о снижении цены на газ. Об этом 25 октября заявил бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский на телеканале Primul in Moldova.

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«Я хочу сказать гражданам, что мы с вами должны ориентироваться и думать, как протянуть эту зиму, поскольку переговоры не состоятся, поскольку нынешняя власть не может, и, самое главное, не хочет никаких переговоров с Газпромом», — заявил эксперт.

По мнению Муравского российская сторона также не будет стремиться к переговорам, так как руководство Молдавии сделало всё, чтобы они не состоялись.

Стоит отметить, что власти Молдавии не дали компании «Молдовагаз» поднять тарифы для населения и предприятий настолько, чтобы полностью учесть закупочную цену на газ. В результате у компании не осталось денег, чтобы платить Газпрому. Чтобы рассчитаться за сентябрь, «Молдовагаз» взяла кредит у госкомпании под залог газотранспортной системы.