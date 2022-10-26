Донецк, , 09:34 — REGNUM В лагере для военнопленных «Запад-1» в Днепропетровске киевские надзиратели издеваются над военнопленными, сообщил вернувшийся из плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.

Колючая проволока

По его словам, которые приводит РИА Новости, надзиратели «очень жестоко издевались».

«Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали», — рассказал боец.

Отмечается, что «Запад-1» — это первый лагерь киевского режима, где содержатся только военнопленные.