Южно-Сахалинск, 26 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. На Сахалине 26 октября пепловый выброс произошёл из вулкана Алаид, который находится в 45 км от Северо-Курильска на острове Атласово, сообщили в областном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН, вулкан выбросил столб пепла высотой до 3 км. Пепловое облако распространилось в восточном направлении.

В Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 24 октября в посёлке Ключи выпал пепел после извержения вулкана Безымянный.