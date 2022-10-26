Финикс , США, 26 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:105.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 34 очка. У «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри набрал 21 очко.

В следующем матче «Финикс» сыграют с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Голден Стэйт» встретится с «Майами Хит».

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