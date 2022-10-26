Пермь, , 09:31 — REGNUM В Перми гордума утвердила поправки в правила благоустройства города. В частности, одобрены требования к внешнему виду гаражей, сообщают СМИ.

Гараж Pixabay.com

Для гаражей вводят ограничение по площади более 24 кв. метра, особые требования к материалам стен и кровли, а также особую цветовую гамму — стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, а кровля — шоколадного цвета. Требования коснуться только вновь построенных гаражей, пишет издание «Коммерсантъ».

Депутат Арсен Болквадзе акцентировал внимание на том, что требованиями предусмотрен достаточно светлый цвет стен гаражей, в то время как в городе есть проблема с граффити. Не исключено, что цветовое оформление вновь вызовет обсуждение.