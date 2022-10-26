Анкара, , 09:31 — REGNUM На сегодняшний день касающиеся вопросов газа переговоры России и Турции проходят в конструктивном русле. Об этом 26 октября заявил источник в Анкаре.

Россия и Турция © ИА REGNUM

«На данный момент ведутся переговоры, они проходят в конструктивном русле. Никаких проблем в переговорах нет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что власти Турции ожидают «хороших новостей» в вопросах отсрочки части платежей за российский газ и возможности получения скидок на него.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез рассказал, что Россия и Турция смогли достичь принципиального соглашения о переговорах по созданию газового хаба на турецкой территории.