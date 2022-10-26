Рязань, , 09:30 — REGNUM Министром труда и социальной защиты населения Рязанской области назначена Наталья Суворова. Об этом 26 октября в социальных сетях сообщил губернатор Павел Малков.

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Наталья Суворова с 2014 года работала первым заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Рязанской области. В 2020 году возглавила департамент внутренней политики Ивановской области.

«Перед Натальей Валентиновной стоит много задач, в том числе, развитие учреждений соцзащиты, внедрение системы долговременного ухода, поддержка малообеспеченных, а также семей рязанцев, участвующих в СВО, и многое другое. План работы определён», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр труда, возглавлявший ведомство последние пять лет, Валерий Емец покинул пост в сентябре 2022 года.