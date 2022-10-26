Рязань, 26 октября 2022, 09:30 — REGNUM Министром труда и социальной защиты населения Рязанской области назначена Наталья Суворова. Об этом 26 октября в социальных сетях сообщил губернатор Павел Малков.
Наталья Суворова с 2014 года работала первым заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Рязанской области. В 2020 году возглавила департамент внутренней политики Ивановской области.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр труда, возглавлявший ведомство последние пять лет, Валерий Емец покинул пост в сентябре 2022 года.