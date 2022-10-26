Магадан, 26 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов успокоил колымчан по поводу ажиотажа на автозаправках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На заправке

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«Никаких ограничений по отпуску топлива для владельцев легкового транспорта не будет. Оптовая цена на дизтопливо сегодня выше, чем в рознице на колымских заправках. Часть большегрузов начали заправляться на городских АЗС, образовались очереди. Сотрудники станций допустили большую ошибку, пытаясь сдержать неоправданный ажиотаж объявлениями об ограничениях.

Я переговорил с собственниками и руководителями организаций, поставляющих топливо. Объявления сняли. Личный транспорт будут заправлять в полном объёме. Большегрузный транспорт, который должен заправляться отдельно, по три тонны во все емкости никто заправлять не будет — определились, не более 500 литров. В регионе запаса топлива хватит до середины ноября. При этом заключены договоры, танкеры находятся в пути в Магадан», — сказал в своём телеграм-канале сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена за литр бензина в России за неделю с 10 по 17 октября выросла на одну копейку и составила 50,79 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).