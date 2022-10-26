Колпино, Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту крупного пожара на складе в Колпинском районе, в результате которого произошло частичное обрушение здания, сообщили 26 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

пресс-служба ГУ МЧС по СПб Пожар в складском здании

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 октября в здании склада размером 100×240 метров, высотой 12 метров на Северном проезде, 8, в пос. Металлострой загорелись строительные материалы. Площадь пожара достигала 12 тыс. кв. м, обрушились стена и кровля. Только к 00:39 мск пожарным удалось локализовать возгорание. Утром 26 октября продолжаются работы по проливке пожара.

«Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту возгорания складских помещений. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет организована пожарно-техническая экспертиза, с целью установления причин возгорания», — сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.