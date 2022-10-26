Кяхтинский район, Бурятия, , 09:30 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии возбудили уголовное дело против предпринимателя за выплату зарплаты в размере ниже минимального размера оплаты труда. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В сельском магазине всё ещё пользуются деревянными счетами Юлия Безуглова © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки было установлено, что владелица двух сельских магазинов платила продавцам по 8 тыс. рублей в месяц при 35-часовой рабочей неделе. Это почти вдвое ниже уровня МРОТ в республике.

Материалы проверки были направлены в следственный орган, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В региональном следственном управлении СКР добавили, что за подобное нарушение может последовать наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

«Вместе с этим, лицо, впервые совершившее данное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасит задолженность по заработной платы, а также уплатит проценты (денежную компенсацию)», — добавили в ведомстве.