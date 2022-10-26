Оклахома-сити, США, , 09:29 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:94.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 33 очка. У «Клипперс» защитник Люк Кеннард набрал 15 очков.

28 октября «Оклахома» и «Клипперс» вновь сыграют друг с другом.

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