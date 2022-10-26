Джакарта, 26 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара на судне в Индонезии увеличилось до 18 человек, сообщает CNN Indonesia.

twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии) Поисково-спасательная операция в Индонезии

«Есть еще одна жертва, которая была найдена, так что жертвами стали уже 18 человек», — заявил глава поисково-спасательного управления Купанга Путу Судаяна 26 октября.

Ранее 25 октября поисково-спасательная команда обнаружила тела трех пассажиров. Всего известно о судьбе 330 человек, из них 18 погибли и 312 спаслись. Согласно манифесту, на судне было зарегистрировано только 177 человек, в том числе 167 пассажиров и десять членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв, погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 в Индонезии, увеличилось до 17 человек.

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