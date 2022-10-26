Астана, , 09:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден в поздравлении по случаю Дня республики Казахстана отметил стратегический характер партнерства двух стран, сообщили в пресс-службе казахского лидера.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, Байден в своем поздравлении подчеркнул лидерство Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Туркестане на протяжении трех десятилетий.

«Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей», — говорится в поздравлении Байдена.

Данное видение полностью соответствует духу расширенного стратегического партнерства двух стран, подчеркнул американский лидер.