Астана, 26 октября 2022, 09:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден в поздравлении по случаю Дня республики Казахстана отметил стратегический характер партнерства двух стран, сообщили в пресс-службе казахского лидера.
Так, Байден в своем поздравлении подчеркнул лидерство Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Туркестане на протяжении трех десятилетий.
Данное видение полностью соответствует духу расширенного стратегического партнерства двух стран, подчеркнул американский лидер.