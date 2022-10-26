Москва, 26 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Для мобилизованных в Вооружённые силы РФ граждан необходимо пересмотреть некоторые условия оплаты услуг ЖКХ. С таким предложением выступил сенатор Андрей Турчак, направив письмо министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, передаёт 26 октября РБК.

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Турчак предлагает осуществлять перерасчёт размера платы за ЖКУ за весь период прохождения службы по частичной мобилизации без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления.

Также сенатор попросит главу Минстроя поддержать предложение, согласно которому заявление о перерасчёте ЖКУ мобилизованным, при условии, что человек проживает в одиночку, будет являться основанием для приостановки начисления платы за услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные имеют право досрочно отказаться от полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

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