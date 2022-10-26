Вашингтон, , 09:24 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:99.

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Самыми результативными игроками матча стали форвард «Вашингтона» Кайл Кузма и форвард «Детройта» Боян Богданович, набравшие по 25 очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграют с «Индианой Пэйсерс», а «Детройт» встретится с «Атлантой Хоукс».

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