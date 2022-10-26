Вашингтон, 26 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Совместная работа США и Великобритании важна в условиях вызовов со стороны КНР. Об этом говорили американский президент Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак в ходе телефонного разговора 25 октября, сообщает пресс-служба Белого дома.

gov.uk Риши Сунак

В заявлении, распространённом пресс-службой, говорится, что Байден поздравил Сунака со вступлением в должность главы правительства Британии. Лидеры отметили «важность совместной работы с целью поддержки [киевского режима] и призыва России к ответу за её агрессию, реагирования на вызовы со стороны Китая», а также обеспечения поставок «доступных энергоносителей».

Также Байден и Сунак обсудили необходимость сохранения Белфастского мирного соглашения от 1998 года. С него началось урегулирование конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Сунака объявили новым главой правящей в Великобритании Консервативной партии. На следующий день он занял пост премьер-министра. Прежде Сунак был министром финансов в правительстве Бориса Джонсона.

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