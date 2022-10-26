Буэнос-Айрес, 26 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Потенциал Аргентины в вопросе поставок Евросоюзу энергоносителей и продуктов питания обсудил с аргентинским президентом Альберто Фернандесом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба президента Аргентины.

Exteriores.gob.es Жозеп Боррель

«Аргентинский президент и Боррель обсудили возможности для интеграции в нынешнем мировом контексте и в этой связи отметили роль, которую может сыграть Аргентина в качестве надежного поставщика в сфере чистой энергии, продуктов питания и стратегически важных полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также стороны в ходе переговоров заявили о взаимном интересе в вопросе укрепления двусторонних и межрегиональных связей Аргентины и ЕС.

При этом, по данным администрации аргентинского лидера, на данный момент страна занимает второе место по экспорту и третье — по импорту в ЕС, а также первое место по объему прямых иностранных инвестиций сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция намерена организовать встречу глав минэнерго России и Германии в Стамбуле.