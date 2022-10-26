Сеул, , 09:24 — REGNUM В августе 2022 года в Южной Корее на свет появились 21 758 младенцев, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, это самый низкий августовский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Напомним, что в 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,81, что на 0,03 меньше, чем в 2020 году.

Число смертей, напротив, увеличилось на 15,8%, до 30 001 человека.

Между тем в стране было зарегистрировано 15 718 браков, что на 6,8% больше, чем в августе прошлого года, а число разводов, напротив, сократилось на 1,8%, до 8227 случаев.