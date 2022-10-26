Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии в настоящее время в пунктах временного размещения остаются более 600 человек, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской Народных Республик, б. УССР. На содержание данных пунктов направлено 157,7 млн рублей. Соответствующие данные публикует республиканский минтруд, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министерство труда и социальной защиты предлагает скорректировать проект постановления о правилах предоставления субсидий на обеспечение временного социально-бытового обустройства переселенцев из Донбасса и территорий б. УССР. В частности, заменить слова «граждан Российской Федерации, [б. УССР], Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» словами «граждан Российской Федерации, иностранных граждан».

По данным минтруда на 25 октября, в десяти пунктах временного размещения в Чувашии проживают 606 человек, содержание одного человека в сутки составляет 1328 рублей.

С марта 2022 года по настоящее время на содержание пунктов временного размещения израсходовано 157,7 млн рублей, в том числе 105,9 млн рублей перечислено из федерального бюджета, 51,8 млн рублей составили средства республиканского бюджета. В министерстве отмечают, что ежемесячно региональные расходы возмещаются из федеральной казны.

Напомним, что на 10 октября выплаты в сумме 11,2 млн рублей направили 345 вынужденным переселенцам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса от фашистского киевского режима. С 23 по 27 сентября на освобождённых территориях прошли референдумы: в Запорожье и Херсонской области за воссоединение с Россией проголосовали соответственно 93,11% и 87,05% избирателей, в ЛНР и ДНР — 98,42% и 99,23%.

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