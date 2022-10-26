Чебоксары, 26 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время в пунктах временного размещения остаются более 600 человек, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской Народных Республик, б. УССР. На содержание данных пунктов направлено 157,7 млн рублей. Соответствующие данные публикует республиканский минтруд, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Министерство труда и социальной защиты предлагает скорректировать проект постановления о правилах предоставления субсидий на обеспечение временного социально-бытового обустройства переселенцев из Донбасса и территорий б. УССР. В частности, заменить слова «граждан Российской Федерации, [б. УССР], Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» словами «граждан Российской Федерации, иностранных граждан».

По данным минтруда на 25 октября, в десяти пунктах временного размещения в Чувашии проживают 606 человек, содержание одного человека в сутки составляет 1328 рублей.

С марта 2022 года по настоящее время на содержание пунктов временного размещения израсходовано 157,7 млн рублей, в том числе 105,9 млн рублей перечислено из федерального бюджета, 51,8 млн рублей составили средства республиканского бюджета. В министерстве отмечают, что ежемесячно региональные расходы возмещаются из федеральной казны.

Напомним, что на 10 октября выплаты в сумме 11,2 млн рублей направили 345 вынужденным переселенцам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса от фашистского киевского режима. С 23 по 27 сентября на освобождённых территориях прошли референдумы: в Запорожье и Херсонской области за воссоединение с Россией проголосовали соответственно 93,11% и 87,05% избирателей, в ЛНР и ДНР — 98,42% и 99,23%.