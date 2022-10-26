Москва, , 09:22 — REGNUM Известие о том, что эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект бюджета предложили создать резервный фонд пенсионной системы (он должен быть целевым и расходоваться на выплату пенсий в случае форс-мажоров), иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 26 октября доктор экономических наук Никита Кричевский:

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничего не понимаю — есть же ФНБ. На сайте Минфина говорится, что ФНБ существует для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета ПФР. Либералы из упомянутых институций пишут про возросшую экономическую неопределенность, инфляционную волатильность и макроэкономические колебания, но ничего не пишут про то, чем им не угодил ФНБ. Сложно распечатывать? Так недавно Мишустин подписал постановление о выделении из ФНБ 1 трлн руб., в чем сложность?

А еще они не пишут о том, из каких средств (доходов) будет формироваться очередной резервный фонд пенсионной системы. Дальше можно только гадать: из нефтедолларов, за счет остатков бюджета, от повышения ставки пенсионных взносов. Поскольку первые два варианта — дурь, остается третий вариант: пенсионные взносы нужно увеличить. Так бы сразу и сказали, а то ходите вокруг да около».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России может появиться резервный фонд пенсионной системы известили в РБК со ссылкой на предложение экспертов РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2023–2025 гг.

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