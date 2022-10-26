Новый Орлеан, США, , 09:21 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:111.

Лука Дончич Cristina Ruiz Unnika

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. У «Пеликанс» форвард Трей Мёрфи набрал 22 очка.

В следующем матче «Пеликанс» сыграют с «Финикс Санз», а «Даллас» встретится с «Бруклин Нетс».

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