Пермь, , 09:21 — REGNUM В Перми дети, которые воспитываются в семьях мобилизованных резервистов, с ноября будут посещать детские сады бесплатно. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин.

В детском саду

Муниципальная власть оперативно подготовила документы. Депутаты гордумы поддержали решение 25 октября на пленарном заседании.

«Отмечу, что с ноября от платы освобождены как семьи мобилизованных, так и добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал Дёмкин.