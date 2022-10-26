Москва, 26 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлены до 3 ноября, сообщает 26 октября сайт Росавиации.

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В агентстве рассказали, что ограничительные меры распространяются на 11 воздушных гаваней юга и центральной части России. Приостановлены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения впервые приняты с начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР и продлеваются еженедельно.

Пассажирам предлагают пользоваться аэропортами в других городах и альтернативными видами транспорта.