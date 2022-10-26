Томск, , 09:18 — REGNUM С начала 2022 года 114 медработников переехали в районы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Чаще всего доктора и фельдшеры выбирали для работы Томскую, Асиновскую, Светленскую районные больницы.

По словам руководителя облздрава Роберта Фидарова, по программе «Земский доктор» больше всего привлечено участковых терапевтов, педиатров, врачей-анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и врачей клинической лабораторной диагностики.

«По программе «Земский фельдшер» новые специалисты появились на 20 ФАПах в отдаленных селах области — деревне Аркадьево Кожевниковского района, селах Ермиловка, Чемондаевка, Чая и Третья Тига Чаинского района, в поселке Заводской Парабельского района и других населенных пунктах», — рассказал он.

До конца года в районных больницах области будут трудоустроены ещё 20 медиков.

Добавим, что земские доктора при переезде получают от государства 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей. Если сёла или посёлки приравнены к Крайнему Северу, то сумма выплат увеличивается вдвое.