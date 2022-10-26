Уфа, 26 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Мощности по хранению зерновой и масличной сельхозпродукции намерены увеличить минимум до пяти млн тонн в 2023 году в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республикиИльшат Фазрахманов в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия».

Cap.ru На Чебоксарском элеваторе

Он сообщил, что за минувшие годы в Башкирии не было необходимости возводить дополнительные мощности по хранению зерновой и масличной сельхозпродукции.

Он пояснил, что два миллиона тонн помещается на элеваторах и два миллиона тонн — в складах сельхозпредприятий.

«То есть для четырех млн тонн вполне было достаточно. На сегодня в товарной массе мы имеем пять млн тонн. Выходим из положения, зерно распределяется по амбарам и складам, хозяйства активно продают зерно владельцам личных подсобных хозяйств, которые содержат скот. Продажи на сегодня неплохо идут, хотя цена не такая высокая», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что урожай 2022 года создал проблему, для решения которой необходимо построить новые мощности по сушке, хранению и обработке зерновых и масличных культур.

«На следующий год мы ставим себе задачу увеличить эти мощности минимум до пяти миллионов тонн», — сообщил министр.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что сейчас в Башкирии совместно с белорусской компанией строится завод по производству мощностей для хранения, сушки, очистки зерна.

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