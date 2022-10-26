Симферополь, 26 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Симферополь» останется закрытым как минимум до 3 ноября. Решение о продлении режима ограничения полётов приняла Росавиация, сообщили 26 октября в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 3 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты в аэропорты 11 городов юга и центра России, в том числе в аэропорт Симферополя, ограничены с 24 февраля.