Якутск, , 09:18 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. Вносятся изменения в закон «Об образовании в Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания региона.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом народные избранники намерены возвращать престиж физического труда, возрождать взаимосвязи с традициями предков и взращивать желание трудиться в подрастающем поколении. Кроме того, в республике рассчитывают увеличить интерес к рабочим профессиям.

«Речь идёт о разнообразных формах деятельности подростков — школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха и другие трудовые организации и объединения», — пояснили в Госсобрании.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова восстанавливают уроки по предмету «Труд», чтобы дети получали реальные навыки. Такими занятиями намерены заменить «технологию».