Псков, , 09:20 — REGNUM В Псковской области отменили проведений гуляний и праздничных мероприятий на Новый год. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Губернатор отметил, что предложения об отмене мероприятий поступали от самих жителей. Он выразил своё согласие с теми, кто считает их проведение неуместным на фоне текущей обстановки.

«Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния — всё это сейчас неуместно, и это мы однозначно отменяем. С другой стороны, в крайности тоже уходить не нужно. Ёлки установим, города украсим», — заявил глава Псковской области, добавив, что новые объекты инсталляций закупаться не будут, а используют оставшиеся с предыдущих лет.

Ведерников напомнил, что семьи бойцов, призванных в армию из Псковской области, получают адресную помощь, мобилизованным приходят единовременные выплаты. Детям мобилизованных также уделят внимание, поэтому традиционная губернаторская ёлка пройдёт в расширенном формате.

«Проведём Новый год спокойно, в семейном формате и без излишеств», — заключил губернатор.