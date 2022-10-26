Минск, , 09:14 — REGNUM С рабочим визитом посетит 26 октября Астраханскую область премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом 26 октября сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

По информации издания, в ходе рабочего визита Головченко провед1т встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в ходе которой они обсудят вопросы расширения взаимодействия Белоруссии с регионом РФ.

Также указывается, что 27 октября премьер-министр Белоруссии ознакомится с деятельностью грузовой компании «Армада», побывает в Астраханском морском порту и примет участие в открытии торгово-сервисного центра ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» по продаже тракторов и запасных частей производства Минского тракторного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Россия выдала Белоруссии семь подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера граждан республики.