Берлин, , 09:13 — REGNUM Президенту Германии Франку-Вальтеур Штайнмайеру после посещения Киева необходимо провести в Москве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Франк-Вальтер Штайнмайер En.kremlin.ru

«Президент Штайнмайер должен не только поговорить с [главой киевского режима], он должен затем вылететь в Москву и провести там переговоры с президентом Путиным», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что только после успешного завершения мирных переговоров можно будет говорить о восстановлении [инфраструктуры на территории б. УССР].

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября впервые с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев.

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