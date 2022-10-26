Берлин, 26 октября 2022, 09:13 — REGNUM Президенту Германии Франку-Вальтеур Штайнмайеру после посещения Киева необходимо провести в Москве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
Он добавил, что только после успешного завершения мирных переговоров можно будет говорить о восстановлении [инфраструктуры на территории б. УССР].
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября впервые с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев.
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