Москва, , 09:13 — REGNUM Госдума 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть смысл подготовить обращение палат парламента ко всем парламентам с той обоснованной тревожностью, и с нашей позицией, которая имеет абсолютно доказательное звучание, выйти на логику публичного заявления позиции парламента», — цитирует пресс-служба Госдумы сопредседателя парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории б. УССР Ирину Яровую («Единая Россия»).

Усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран со стороны военно-биологического проекта США только усиливается, констатировала депутат.

Яровая также обратила внимание на то, что ранее «была опубликована информация о том, что американские учёные создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран».

Кроме того, немецкие ученые заявили, что доказали лабораторное происхождение коронавируса.

«Все эти факты являются серьезным обоснованием того, что вся деятельность, которая реализуется США в военно-биологическом аспекте, требует не только прозрачности. Она требует серьезного контроля и оценки», — убеждена Яровая.