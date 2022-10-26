Тбилиси, , 09:11 — REGNUM За последние четыре года в Грузии снизилось количество курильщиков на 10%. Об этом 25 октября сообщил агентству «Интерпрессньюс» глава «Альянса контроля табака» Георгий Бахтуридзе.

Курение Цитата из м/ф «Остров сокровищ» реж Давид Черкасский. 1988.СССР

Он уверен, что таким образом сработал комплекс мер по борьбе с распространением табачной продукции в стране. По данным альянса, в Грузии 27% употребляют табак, планируется к 2040 году довести этот показатель до 5%.

«Запрет курения в общественных местах, курения в закрытых помещениях, повышение налогов и цен, запрет всех форм маркетинга, популяризации, рекламы дали нам тот результат, на который мы рассчитывали, исходя из опыта европейских стран», — сказал эксперт.

Напомним, в Грузии в 2017 году началась антитабачная кампания. В стране вводят законы, которые ограничивают количество общественных мест, где можно курить. В январе 2022 года вступили запреты на курение в такси, а также в личных автомобилях, если там находится ребёнок. В 2023 году будет запрещено продавать сигареты в привлекательных пачках.