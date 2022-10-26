Усть-Илимск, Иркутская область, , 09:11 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 26 октября известило о завершении расследования уголовного дела о покушении на мошенничество и хищении бюджетных средств. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками МРО УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области (дислокация город Братск).

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Как выяснили оперативники, в период с 2017 по 2020 год учредитель, директор и бухгалтер коммерческой организации-экспортера лесопродукции в городе Усть-Илимске, с целью хищения средств федерального бюджета, неправомерно включали в налоговые декларации и предоставляли в уполномоченный орган сведения о наличии оснований для возмещения налога на добавленную стоимость.

Для придания законности своим действиям злоумышленники использовали фиктивный документооборот и, имитируя наличие финансово-хозяйственной деятельности якобы со сторонними фирмами, фактически заключали договоры на выполнение работ по валке леса, купли-продажи древесины и лесопродукции с организациями, обладающими признаками аффилированности. В результате противоправной деятельности причинен ущерб на сумму свыше 17 млн рублей.

Преступная схема выявлена и пресечена сотрудниками МРО УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области (дислокация город Братск) в 2021 году при попытке обвиняемых возместить налог на добавленную стоимость в размере около 3 млн рублей на основании аналогичной подложной документации, представленной в налоговый орган.

Уголовное дело, возбужденное следователями СК по частям 2-4 статьи 159 (мошенничество), части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу. В отношении учредителя фирмы, заключившего досудебное соглашение, уголовное дело выделено в отдельное производство и ранее направлено в этот же суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях следователи СУ СК по Тамбовской области провели обыски в здании администрации города Мичуринска. Возбуждено уголовное дело о покушение на мошенничество. Обыски также прошли по месту жительства ряда физических лиц.

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