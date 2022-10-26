Грозный, , 09:11 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецназа «Ахмат», Герой России, генерал-майор полиции Апти Алаудинов призвал всех мужчин в возрасте до 63 лет принять участие в специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Апти Алаудинов (сс) Рамзан Кадыров

Возраст 63 года он назвал неслучайно — в Чечне его называют периодом «развязывания пояса», когда мужчине уже не положено воевать.

«Исторически у чеченцев считалось, что периодом «развязывания пояса», то есть возрастом, по достижении которого мужчина больше не принимает участия в боевых действиях, является 63 года. Следовательно, в зависимости от физического состояния, чеченские мужчины моложе этого возраста могут принять участия в специальной военной операции», — заявил Алаудинов журналисту «Московского комсомольца».

Командир «Ахмата» также с одобрением отозвался о словах главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал всех, и в особенности чеченцев и кавказцев, встать в очереди в военкоматы.

«Я призываю всех мужчин и женщин, особенно чеченцев и кавказцев. Почему нет очередей? Кавказцы, я вас вообще не понимаю», — ранее заявил Кадыров в своем аудиообращении.

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