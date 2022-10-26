Грозный, 26 октября 2022, 09:11 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецназа «Ахмат», Герой России, генерал-майор полиции Апти Алаудинов призвал всех мужчин в возрасте до 63 лет принять участие в специальной военной операции на территории бывшей УССР.
Возраст 63 года он назвал неслучайно — в Чечне его называют периодом «развязывания пояса», когда мужчине уже не положено воевать.
Командир «Ахмата» также с одобрением отозвался о словах главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал всех, и в особенности чеченцев и кавказцев, встать в очереди в военкоматы.
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров призвал российских граждан к добровольной мобилизации