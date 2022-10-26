Челябинск, , 09:10 — REGNUM В Челябинской области самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в северных муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Сбор урожая

В Сосновском районе она находится на отметке 27,7 ц/га, а в Еткульском — 25,5 ц/га. В Чебаркульском районе урожайность составляет 24,9 ц/га.

На юге области наивысшая урожайность отмечается в Верхнеуральском и Нагайбакском муниципальных районах. Там она превышает 21 ц/га. Это говорит о высокой культуре земледелия в аграрных хозяйствах, отмечают чиновники. А наибольший валовый сбор зерна зарегистрирован в Кизильском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком и Верхнеуральском районах (от 175 тыс. до 235 тыс. тонн).