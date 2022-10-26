Эр-Рияд, 26 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Саудовская Аравия решила быть «более зрелой» в размолвке с США из-за сокращения нефтедобычи, заявил министр энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман, как передает агентство Reuters.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Решение ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией сократить объемы добычи нефти развязало перепалку между Белым домом и Эр-Риядом в преддверии форума Future Investment Initiative (FII), в котором приняли участие ведущие американские бизнесмены.

Отвечая на вопрос на форуме FII, как можно вернуть отношения с Соединенными Штатами в области нефтедобычи в прежнее русло, а также в связи с тем, что приближается 5 декабря, когда должно вступить в силу ограничение цен на российскую нефть, Абдул-Азиз ибн Салман сказал: «Я думаю, что мы, Саудовская Аравия, решили быть более зрелыми парнями, и будь что будет. Мы постоянно слышим: «вы с нами или против нас?». А есть ли тут место для «мы с народом Саудовской Аравии»?

Ранее министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд и Вашингтон преодолеют свою «необоснованную» размолвку, и подчеркнул давние корпоративные и институциональные связи между двумя странами.

Отметив, что Саудовская Аравия и США остаются «надежными союзниками» в долгосрочной перспективе, он указал на то, что королевство имеет «очень сильные» связи с азиатскими партнерами, в том числе с Китаем, который является крупнейшим импортером саудовских углеводородов.