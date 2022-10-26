Вашингтон, 26 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Уверенность Белого дома в том, что демократы продолжат контролировать Конгресс США по итогам выборов, слабеет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных представителей администрации.

Alex Proimos Белый дом

«Оптимизм Белого дома относительно промежуточных выборов уменьшился, теперь там обеспокоены возможной потерей контроля демократов над Конгрессом», — говорится в сообщении.

По мнению другого источника, в Белом доме, напротив, уверены в возможности сохранить контроль над парламентом.

В настоящее время в палате представителей 219 мест занимают демократы, 211 мест — республиканцы. В сенате места формально поровну распределены между партиями. Там председательствует вице-премьер, поэтому правом решающего голоса также обладают демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США пройдут выборы, по итогам которых будут распределены все 435 мест в палате представителей и 34 кресла в сенате.

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