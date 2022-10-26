Москва,
26 октября 2022, 09:10 — REGNUM Приход после долгих перипетий Риши Сунака в кресло премьер-министра Великобритании только на первый взгляд может показаться превосходным и привести к немедленному повышению спроса на фунт стерлингов и акции британских компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.
Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.
Иван Шилов. © ИА REGNUM
«Одномоментно популистскими заявлениями, как это попыталась сделать его предшественница Лиз Трасс, не получится исправить сложную ситуацию.
Да, Сунак обладает внушительным опытом работы с финансовыми корпорациями и банками, а также на его стороне опыт руководства Казначейством (Минфином) Соединённого Королевства.
И ему придется выводить британскую экономику из «штопора» растущей инфляции, растущей стоимости энергоносителей (а следовательно счетов населения и предприятий), а также трудностей с поставками продовольствия в страну.
И все-таки, если он сможет договориться с разными сторонами при помощи обещаний и экстренных мер в экономике, то получится сдержать рост цен, восстановить работу промышленных предприятий и привлечь в экономику новые инвестиции.
Не стоит удивляться, если этнический индус Сунак сможет договориться о вложениях от индийских бизнесменов в британскую экономику.
Сейчас можно испытывать осторожную надежду на восстановление британской экономики от текущих шоков уже в ближайшие кварталы», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром.
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