Москва, 26 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Приход после долгих перипетий Риши Сунака в кресло премьер-министра Великобритании только на первый взгляд может показаться превосходным и привести к немедленному повышению спроса на фунт стерлингов и акции британских компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании

«Одномоментно популистскими заявлениями, как это попыталась сделать его предшественница Лиз Трасс, не получится исправить сложную ситуацию.

Да, Сунак обладает внушительным опытом работы с финансовыми корпорациями и банками, а также на его стороне опыт руководства Казначейством (минфином) Соединённого Королевства.

И ему придется выводить британскую экономику из «штопора» растущей инфляции, растущей стоимости энергоносителей (а следовательно, счетов населения и предприятий), а также трудностей с поставками продовольствия в страну.

И все-таки, если он сможет договориться с разными сторонами при помощи обещаний и экстренных мер в экономике, то получится сдержать рост цен, восстановить работу промышленных предприятий и привлечь в экономику новые инвестиции.

Не стоит удивляться, если этнический индус Сунак сможет договориться о вложениях индийских бизнесменов в британскую экономику.

Сейчас можно испытывать осторожную надежду на восстановление британской экономики от текущих шоков уже в ближайшие кварталы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром.

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