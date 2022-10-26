Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На Камчатке в Вилючинске состоялся шестой межмуниципальный фестиваль народного музыкального творчества детей и молодежи «Казачьи задоринки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки Фестиваль «Казачьи задоринки»

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В фестивале приняли участие казачьи ансамбли и солисты. Перед зрителями выступили в том числе детский вокальный ансамбль «Казачата», народный ансамбль песни и танца «Мильковские зори», ансамбль «Потешки». Все участники были награждены атаманскими грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

Организаторы отметили, что мероприятие нацелено на пропаганду культурных, исторических и военных традиций казачества, как образца для формирования позитивных жизненных ценностей современной молодежи.

«Сохранение казачьей, межнациональной культуры играет огромную роль. В фестивале приняли участие как взрослые, так и совсем юные артисты. Камчатская земля героическая и все, кто сегодня выступил на этой сцене, будут продолжать казачьи традиции единства и героических страниц истории нашей России», — сказал и. о. министра развития гражданского общества и молодежи Камчатки Виктор Махиня.

Как сообщало ИА REGNUM, казачий ансамбль «Русь» с Камчатки на международном фестивале «Планета искусств» в Казани получил специальный приз жюри за высокий профессионализм. Также коллектив дважды стал лауреатом первой степени.