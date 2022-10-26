Новая Каховка, Херсонская область, , 09:09 — REGNUM Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были выпущены в ночь на 26 октября боевиками ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом 26 октября рассказал представитель экстренных служб региона.

Залп ПВО Mil.ru

«Киевский режим продолжает обстреливать инфраструктуру Новой Каховки, в 23:26 (совпадает с мск — Прим. ред.) выпустил четыре ракеты HIMARS. Благодаря подразделениям ПВО, все ракеты были сбиты», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога объявлена в 12 регионах бывш. УССР, подконтрольных преступному киевскому режиму.