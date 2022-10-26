Мелитополь, , 09:08 — REGNUM Киевские войска усилили группировку на запорожском направлении, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».

Он рассказал, что пока на участке идут артиллерийские дуэли и позиционное противостояние, в то же время ВСУ проводят масштабную перегруппировку.

По словам Рогова, киевское командование перебросило войска с харьковского направления в Днепропетровск, а после отправило «значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам».

Он пояснил, что назвал наиболее горячие направления на данный момент.