Пермь, 26 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 октября отменила полётную программу Минск — Пермь — Минск и приостановила продажу авиабилетов, сообщили в пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

В минтранса Пермского края причиной отмены перелета назвали низкую загрузку. «Рейсы «Пермь-Минск» являются субсидируемыми, в связи с этим, в случае отсутствия положительной динамики продаж, для исключения нецелесообразного использования бюджетных средств будет рассмотрен вопрос о переносе сроков полетной программы на 2023 год», — сказали в министерстве.

Добавим, первый рейс из Перми в Минск должен был состояться 26 октября. Авиакомпания планировала выполнять рейсы в Белоруссию дважды в неделю.