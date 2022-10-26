Владивосток, , 09:04 — REGNUM Во Владивостоке до конца 2022 года планируют сделать ещё две операции по трансплантации печени. Первая операция прошла успешно 12 октября в краевой клинической больницы №1, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Операция Константин Шелихов © ИА REGNUM

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Раньше приморцы на операцию по трансплантации печени выезжали за пределы Дальнего Востока. Сейчас это доступно и бесплатно для жителей края.

«Потребность в таких операциях в Приморье высокая. Сейчас формируется лист ожидания для тех, кому требуется такая помощь. В него включаются пациенты с наиболее тяжелым поражением печени, для которых такая операция — спасение жизни. Врачи и возможности краевой больницы №1 готовы к развитию трансплантологии. Это реально и осуществимо, результат первой операции это показал», — пояснил главный трансплантолог края, врач-хирург Михаил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, операцию по трансплантации сердца впервые провели в Иркутской области.