Иркутск, 26 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Иркутской области с начала 2022 произошло более пяти тысяч пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, их количество уменьшилось на 52 случая и составило 5028. Число погибших на них — 152 человека, в том числе девять детей. По сравнению с минувшим годом, отмечается увеличение гибели людей на 24 случая. Вместе с тем, 756 человек были спасены.

ИА REGNUM Пожар

Наибольшее число пожаров зарегистрировано на территории Иркутска — 655, Братска — 614, в Ангарском городском округе – 302, в Иркутском – 487, Нижнеудинском – 200, Братском – 192, Усольском районах – 198.

Напомним, в Иркутской области в преддверии зимнего пожароопасного сезона продолжается месячник по обеспечению пожарной безопасности. Только за прошедшие сутки проверено 131 место проживания неблагополучных семей с охватом 329 человек. Порядка 500 человек, находящихся в социально-опасном положении, получили разъяснения по требованиям пожарной безопасности. Также было обследовано 157 мест проживания многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района на пожаре погибли трое человек, в том числе — маленький ребёнок.

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