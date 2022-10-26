Уфа, , 09:04 — REGNUM 5,2 млн тонн зерновых культур собрали в 2022 году аграрии Башкирии. Об этом 25 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия».

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

"У нас завершается очередной сельскохозяйственный сезон. Этот год выдался «зерновым» и «масличным», но не очень удачным для пропашных культур — сахарной свеклы и кукурузы», — сообщил он.

Фазрахманов отметил, что в текущем году в Башкирии было собрано 5,2 млн тонн зерновых культур, такой урожай был собран впервые с 1986-го года.

Чиновник отметил, что по масличным культурам в республике ожидается урожай порядка 600 тысяч тонн, по свекле — 1,3 млн тонн.

«Я надеюсь, что в текущем году мы не просто перекроем «падение» прошлого засушливого года, но и завершим итоговым «плюсом», — отметил он.

Фазрахманов отметил, что хорошему урожаю способствовало отменное качество семян, в Башкирии свыше 10% семян являются элитными и суперэлитными. Кроме этого, в 2022 году в республике было внесено 94 тысяч тонн удобрений в действующем веществе. К тому же, в регионе идет работа по обновлению техники.

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